В Польше зафиксировали вспышку кори

ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. Вспышка кори зафиксирована в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в воскресенье.

Сейчас в Польше дети должны проходить вакцинацию от ряда болезней, в том числе от кори в обязательном порядке. Родителям, которые отказываются прививать своих детей, грозит административная ответственность, например, в виде штрафа. Тем не менее, в профильной комиссии парламента уже находится на обсуждении проект поправок в закон "О предупреждении и борьбе с инфекциями и инфекционными заболеваниями у людей", который предусматривает отмену обязанности по иммунизации и введение принципа добровольности при решении этого вопроса.

"Мы зафиксировали 17 случаев заболевания корью", — сказал Шумовский.

Он особо отметил, что никто из заболевших корью детей не был привит.

"Дети, которые заболели, – это результат отсутствия прививок", — сказал министр. По его данным, один заболевший ребенок находится в возрасте, когда прививку от кори еще не делают – младше года.

Министр утверждает, что благодаря высокому уровню привитости Польше не грозит эпидемия кори. "Большинство людей — около 95% привитых от кори. Это уровень, практически гарантирующий безопасность", — сказал Шумовский. Он отметил, что эпидемия может возникнуть, если привиты менее 75% населения.

"Если бы мы имели ситуацию, когда прививки делают добровольно, могла бы быть эпидемия", — добавил он.

По статистике, которую озвучил министр, один человек из тысячи заболевших рискует умереть. "Пациенты, которые сейчас заболели, находятся в безопасности. Им не угрожают трагические последствия", — подчеркнул он.

В связи с вышесказанным, Шумовский призвал не отказываться от прививок. "Это яркий сигнал для того, чтобы делать прививки. Я призываю родителей: прививайте детей в соответствии с календарем прививок", — сказал он.

При этом глава минздрава опроверг слухи о том, что прививки создают риск возникновения других тяжелых заболеваний. "Нет данных, подтверждающих связь прививок с другими заболеваниями, например, с аутизмом", — сказал он.