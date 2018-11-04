Два бойца ВСУ с оружием сбежали из части в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Два украинских силовика с оружием самовольно покинули территорию части ВС Украины в районе населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в связи с ростом неуставных взаимоотношений между военнослужащими 2 ноября в одном из подразделений 10-й отдельной горно-пехотной бригады ВС Украины в районе населенного пункта Крымское двое военнослужащих бригады самовольно покинули территорию части и в настоящее время скрываются", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что при побеге военнослужащие взяли с собой личное оружие АК-74 и боекомплект к нему.

"Командованием бригады организованы поисковые мероприятия", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.