Два бойца ВСУ с оружием сбежали из части в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Два украинских силовика с оружием самовольно покинули территорию части ВС Украины в районе населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Он уточнил, что при побеге военнослужащие взяли с собой личное оружие АК-74 и боекомплект к нему.
"Командованием бригады организованы поисковые мероприятия", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.