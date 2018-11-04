В Донецке открыли парк имени первого главы ДНР Захарченко

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Парк имени первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заложили в Калининском районе Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня очень значимое событие, это парк имени первого главы ДНР. В самое ближайшее время – это экспозиция в музее Великой Отечественной войны, посвященная Александру Захарченко. Уверен, мы назовем именем Александра Владимировича скверы, улицы, площади, это все будет", — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

На входе в парк установлен камень с надписью "Парк имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко".

В ходе закладки парка высажены первые 70 сосен и туй. По информации администрации Донецка, в будущем парк будет полностью благоустроен.

В Донецке открыли парк имени погибшего главы непризнанной ДНР Захарченко. pic.twitter.com/JnXdujIssy — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 ноября 2018 г.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.