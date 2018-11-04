В Донецке открыли парк имени первого главы ДНР Захарченко

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Парк имени первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заложили в Калининском районе Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.
На входе в парк установлен камень с надписью "Парк имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко".
В ходе закладки парка высажены первые 70 сосен и туй. По информации администрации Донецка, в будущем парк будет полностью благоустроен.
В Донецке открыли парк имени погибшего главы непризнанной ДНР Захарченко. pic.twitter.com/JnXdujIssy— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 ноября 2018 г.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.