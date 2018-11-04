БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана заявила об уничтожении двух радикалов в Гяндже, по данным ведомства, они готовили теракты в стране.

"Служба Государственной Безопасности приступила к неотложным оперативным мерам после подтверждения информации о том, что члены радикальной религиозно-экстремистской группировки Фамиль Фазиль оглу Алекперов и Рустам Рафаэль оглу Рзаев приобрели оружие и взрывчатые вещества и планируют совершение террористических актов на территории страны", — сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью СГБ.

Как уточнили в ведомстве, "в ходе операции по обезоруживанию террористов, которая прошла сегодня в Гяндже, был остановлен автомобиль, в котором находились Рустам Рзаев и Фамиль Алекперов.

"Террористы оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь. В результате ответных мер Фамиль Алекперов и Рустам Рзаев были уничтожены", отметили в СГБ.

Также сообщается, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты один автомат Калашникова, ручная граната F1, три тротиловые шашки, каждая из которых весит 200 граммов, к взрывчатке прилагались три электронных детонатора.

Как Сообщала в СГБ Азербайджана, по данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно следственные мероприятия.

Ранее в Гяндже произошло вооружённое нападение на Эльмара Велиева — главу Гянджи, второго по величине города республики. Он и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления, 35-летний гражданин России Юнис Сафаров, был задержан сотрудниками полиции на месте событий. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Велиева от должности. Было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под свой личный контроль президент Азербайджана.