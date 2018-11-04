БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана заявила об уничтожении двух радикалов в Гяндже, по данным ведомства, они готовили теракты в стране.
Как уточнили в ведомстве, "в ходе операции по обезоруживанию террористов, которая прошла сегодня в Гяндже, был остановлен автомобиль, в котором находились Рустам Рзаев и Фамиль Алекперов.
"Террористы оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь. В результате ответных мер Фамиль Алекперов и Рустам Рзаев были уничтожены", отметили в СГБ.
Как Сообщала в СГБ Азербайджана, по данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно следственные мероприятия.
Ранее в Гяндже произошло вооружённое нападение на Эльмара Велиева — главу Гянджи, второго по величине города республики. Он и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления, 35-летний гражданин России Юнис Сафаров, был задержан сотрудниками полиции на месте событий. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Велиева от должности. Было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под свой личный контроль президент Азербайджана.