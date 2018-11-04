МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мэр города Норт Огден (штат Юта) Брент Тэйлор погиб в результате нападения в Кабуле. Об этом сообщил телеканал KUTV.

Тейлор был офицером разведки Нацгвардии США и, предположительно, должен был год отслужить в Афганистане, консультируя военнослужащих элитного батальона афганской национальной армии. Обязанности градоначальника он исполнял с 2013 года.

Гибель Тейлора подтвердил временно исполняющий обязанности мэра Норт Огдена Брент Чагг. Соболезнования близким офицера принесли сенатор Оррин Хэтч и кандидат на место в сенате от Юты, участник президентских выборов 2002 года, республиканец Митт Ромни.

"Я разбит новостью о трагической гибели отца семерых детей, градоначальника и достойного члена Национальной гвардии. Еще одна непомерная плата за свободу", — написал политик в Twitter.

Heartbroken with the tragic news of Major Brent Taylor’s death by gunfire in Afghanistan; a father of 7 small children, a city mayor, and a proud member of the Army National Guard. Another unmeasurable price is paid for freedom. https://t.co/V7scNBDJ3X — Mitt Romney (@MittRomney) 3 ноября 2018 г.

США ведут антитеррористическую военную операцию в Афганистане с 2001 года, позже в стране появился международный контингент по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Коалиция во главе с США и ISAF боролась с радикалами из движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году альянс вывел из страны боевой контингент, и с 1 января 2015 года на смену операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Запрещенные в России террористические организации