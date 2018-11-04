МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Заявления главы международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса о необходимости усовершенствовать логистику альянса в Европе свидетельствует об усиленной подготовке Североатлантического блока к войне с Россией – ответ Москвы на эти агрессивные планы будет продуманным и асимметричным, заявил РИА Новости в воскресенье главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Брукс в интервью журналу Defense News сообщил, что в случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами, связанными с логистикой. Генерал отметил, что необходимо увеличить пропускную способность основных портов, найти магистрали, которые выдержат вес военной техники.

"Данные заявления доказывают, что НАТО продолжает готовиться к войне, причём опережающими темпами. Слова генерала Брукса – это призыв снять все препятствия для создания условий, в случае возникновения такой необходимости, обеспечить беспрепятственную логистику и беспрепятственное развертывание ударных группировок войск Альянса вблизи границ с Россией. Очевидно, что эти призывы будут реализованы в виде конкретных решений, и это крайне опасно", — отметил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Российское военно-политическое руководство не оставит без внимания данные заявления и дальнейшие практические действия НАТО, при этом ответные меры будут носить асимметричный и продуманный характер, так как сегодня Москва не должна втягиваться в "лобовую" гонку вооружений, чего и добиваются на Западе.

"Полагаю, что ответ РФ будет асимметричным, но при этом относительно малозатратным – втягиваться в гонку вооружений нам нельзя, но нельзя и оставлять эти планы НАТО без внимания", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства выразил мнение, что в складывающейся обстановке России нужно кратно увеличить производство крылатых ракет "Калибр", которые могут быть размещены на разных морских носителях. Таким образом, РФ увеличит потенциал стратегического неядерного сдерживания, который станет гарантом безопасности страны наряду с ядерной триадой.