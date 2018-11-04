МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Заявления главы международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта Яна Брукса о необходимости усовершенствовать логистику альянса в Европе свидетельствует об усиленной подготовке Североатлантического блока к войне с Россией – ответ Москвы на эти агрессивные планы будет продуманным и асимметричным, заявил РИА Новости в воскресенье главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Данные заявления доказывают, что НАТО продолжает готовиться к войне, причём опережающими темпами. Слова генерала Брукса – это призыв снять все препятствия для создания условий, в случае возникновения такой необходимости, обеспечить беспрепятственную логистику и беспрепятственное развертывание ударных группировок войск Альянса вблизи границ с Россией. Очевидно, что эти призывы будут реализованы в виде конкретных решений, и это крайне опасно", — отметил Коротченко.
"Полагаю, что ответ РФ будет асимметричным, но при этом относительно малозатратным – втягиваться в гонку вооружений нам нельзя, но нельзя и оставлять эти планы НАТО без внимания", — сказал Коротченко.
Собеседник агентства выразил мнение, что в складывающейся обстановке России нужно кратно увеличить производство крылатых ракет "Калибр", которые могут быть размещены на разных морских носителях. Таким образом, РФ увеличит потенциал стратегического неядерного сдерживания, который станет гарантом безопасности страны наряду с ядерной триадой.