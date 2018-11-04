Депутат Рады объяснил привычку спать на заседаниях

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Кирш рассказал, почему фотографы всегда застают его спящим на заседаниях.
Кроме того, по словам Кирша, в парламенте очень часто бывают "ситуации, когда не грех закрыть глаза". По его мнению, к таким случаям относится обсуждение правок, которое "ни к чему не приводит".
"У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма", — отметил депутат в эфире телеканала ZIK.
В СМИ нередко появляются фотографии украинских политиков, спящих во время исполнения должностных обязанностей. Так, в сентябре были опубликованы снимки главы МИД Павла Климкина, уснувшего во время выступления президента Петра Порошенко на сессии Генассамблеи ООН.