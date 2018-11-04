На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.55 по времени UTC (10.55 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-востоку от муниципалитета Сапад в провинции Северный Ланао. Очаг землетрясения залегал на глубине 598,1 километр.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.