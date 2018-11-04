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На учениях НАТО в Норвегии пострадали четверо военных

(обновлено: 12:18 04.11.2018)
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© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieВоеннослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в НорвегииВоеннослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы во время военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии, сообщает агентство Belga.

Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
По его информации, солдаты пострадали при столкновении танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавших доставили в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение.

О состоянии военнослужащих не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.

На страже демократии
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На страже демократии

Учения в Норвегии

Крупнейшие после окончания "холодной войны" военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец)
© Фото : NATO
Да "тризуб" неймет. НАТО условного врага победило, а Россию испугалось

По утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

В то же время европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу, ранее заявил РИА Новости, что учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от "военного авантюризма".

По его словам, европейские страны — члены НАТО обеспокоены возможной конфронтацией с Россией в случае военного инцидента вблизи границ альянса.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее

Позиция России

Москва неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото : ГК "Ростех"
"НАТО наводит тень на плетень". Эксперт о маневрах Ту-160 близ Норвегии

В МИД отметили, что в нынешних условиях "никакого нормального сотрудничества" России и НАТО быть не может, поскольку сотрудничать можно только, "когда государства не рассматривают друг друга как противников".

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва обеспокоена курсом североатлантического альянса на активную милитаризацию европейского континента.

"Видим, как усилия предпринимаются для привлечения все новых и новых стран НАТО, я имею в виду Балканы в первую очередь", — сказал Шойгу.

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