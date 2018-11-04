Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии

Военнослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Четверо шведских военнослужащих получили в субботу травмы во время военных учений НАТО Trident Juncture в Норвегии, сообщает агентство Belga.

По его информации, солдаты пострадали при столкновении танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавших доставили в госпиталь. Двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра, двое других оставлены на лечение.

О состоянии военнослужащих не сообщается, но их жизнь вне опасности, отмечает агентство.

Учения в Норвегии

Крупнейшие после окончания "холодной войны" военные учения НАТО проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

По утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

В то же время европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу, ранее заявил РИА Новости, что учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от "военного авантюризма".

По его словам, европейские страны — члены НАТО обеспокоены возможной конфронтацией с Россией в случае военного инцидента вблизи границ альянса.

Позиция России

Москва неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В МИД отметили, что в нынешних условиях "никакого нормального сотрудничества" России и НАТО быть не может, поскольку сотрудничать можно только, "когда государства не рассматривают друг друга как противников".

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва обеспокоена курсом североатлантического альянса на активную милитаризацию европейского континента.

"Видим, как усилия предпринимаются для привлечения все новых и новых стран НАТО, я имею в виду Балканы в первую очередь", — сказал Шойгу.