На Сицилии из-за дождей погибли десять человек

РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Десять человек, в том числе двое маленьких детей, стали жертвами непогоды, которая обрушилась в выходные на Сицилию; люди погибли в буром потоке вышедшей из берегов реки Милича, подтвердили РИА Новости в местной службе Гражданской обороны.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в городе Кастельдачча в провинции Палермо. В результате ливневых дождей местная река Милича вышла из берегов и затопила одну вилл, находившихся на берегу. Целая семья, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик, утонула. При аналогичных обстоятельствах погиб и 44-летний мужчина в сицилийском селении Викари, еще два человека пока числятся пропавшим без вести. Представители местных властей не исключают, что могут быть и другие жертвы.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, с начала недели обрушилась на многие районы Италии. В субботу по указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен на Сицилии и Сардинии. Ранее сообщалось о том, что за неделю из-за непогоды в Италии погибли 19 человек.