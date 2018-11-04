Падение метеора в США попало на видео

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жители американского штата Арканзас запечатлели на видео яркий метеор, осветивший ночное небо, сообщает телеканал KARK-TV.

По информации телеканала, небесное тело пролетело над штатом поздно вечером 2 ноября. На кадрах видно, что явление сопровождалось яркой вспышкой.

Как отмечает телеканал, вероятнее всего, на кадры попал космический камень, который был притянут земной гравитацией и загорелся, войдя в атмосферу Земли.

По данным телеканала, метеор был частью ежегодного метеорного потока Тауриды.