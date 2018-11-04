В Германии рассказали о крупных потерях из-за санкций против России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Немецкая экономика ежемесячно теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов. В такую сумму потери Германии оценивают эксперты Кильского института мировой экономики.

Как отмечает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, эта сумма составляет 0,8 процента от всего объема экспорта Германии. Аналитики констатируют, что Берлин несет почти 40% от общих убытков Запада от ухудшения экономических связей и торговли с Россией.

При этом сейчас основной ущерб наносят уже не сами санкции, а связанный с ними уход из России немецких банков, подчеркнул эксперт института Юлиан Хинц.

Европа теряет больше, чем США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал, что после объявления санкций торговый оборот российских компаний с партнерами из Евросоюза снизился чуть ли не наполовину.

"Он был 430 миллиардов евро, а в какой-то момент упал до 220-230. Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность", — заявил российский премьер в интервью телеканалу Euronews в октябре.

По его словам, американский бизнес, в отличие от европейского, не очень сильно страдает из-за санкций.

"Торговый оборот с США приблизительно сейчас — это плохой период — около 20 миллиардов долларов. Это ничто. Торговый оборот с Европейским союзом гораздо выше. Сорок пять процентов нашего торгового оборота приходится на ЕС. Это сотни миллиардов евро", — отметил Медведев.

Санкции против России

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Против Москвы были введены санкции в связи с обвинениями во вмешательстве во внутреннюю политику Украины.

В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым стал частью России демократическим путем — по итогам референдума.

На фоне обострившихся противоречий Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.