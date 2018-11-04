В Индии построят вторую крупнейшую в мире статую

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя — РИА Новости. Власти северного индийского штата Уттар-Прадеш анонсировали проект строительства второй по высоте статуи мира — монумента богу-герою Раме в городе Айодхье, сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

"Никто не сможет помешать нам возвести статую богу Раме в Айодхье. Посмотрим, попытается ли кто-либо это сделать. Айодхья принадлежит господу Раме", — сказал заместитель главного министра штата Кешав Прасад Маурья, слова которого приводит телеканал.

Согласно его данным, высота памятника составит 151 метр, что сделает его вторым крупнейшим монументом в мире. Самым высоким памятником на сегодняшний день является статуя Единства, посвященная деятелю национального освободительного движения Индии Валлабхаи Пателю. Ее высота составляет 182 метра, монумент был открыт на минувшей неделе в штате Гуджарат.

По словам Маурьи, ожидается, что главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх во время предстоящего "праздника огней" Дивали объявит детали своего амбициозного плана по строительству статуи Раме. Памятник будет сооружен на берегу реки Сарайю, сейчас власти выбирают одну из трех возможных площадок для строительства, отмечает NDTV.