В ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (29)

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 19 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 16 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 20 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

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