В Польше открылись избирательные участки на втором туре местных выборов

ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше на втором туре выборов в органы местного самоуправления.

Голосование продлится с 7.00 до 21.00 по местному времени (9.00-21.00 мск). В случае крайней необходимости время голосования может быть продлено.

Осталось избрать 649 руководителей

Первый тур местных выборов прошел в Польше 21 октября. Жители Польши выбрали депутатов местных советов (городских или гминных), уездных советов и воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры проходят в один тур.

В тот же день прошел первый тур выборов президентов и бургомистров (мэров городов), а также руководителей сельских гмин (войтов). Второй тур пройдет 4 октября в городах и гминах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Всего во втором туре предстоит избрать 649 руководителей, в том числе мэров пяти крупных городов — Краков, Гданьск, Ольштын, Щецин и Кельцые.

Правящая партия "отдает" большие города



По итогам первого тура правящая партия "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского одержала "общую победу", получив большинство голосов в 9 из 16 воеводств. В шести из них PiS даже не будет нуждаться в коалициях, а сможет руководить самостоятельно.

Темнее менее, в большинстве крупных городов представители этой партии не смогли завоевать кресла градоначальников.

Ситуация в крупных городах, где мэров выбрали уже в первом туре, для правящей партии тяжелая. В Варшаве кандидат от коалиции оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочестная" Рафал Тшасковский получив 56,67%. Его главный оппонент Патрик Який, представляющий "Право и справедливость", набрал вдвое меньше — 28,53%. В Лодзи также выиграла представитель оппозиции — активистка "Гражданской платформы" Ханна Здановская. Однако она осуждена по уголовному делу и в соответствии с законодательством не может занимать этот пост. Во Вроцлаве мэром был избран оппозиционер Яцек Сутрик, а в Познани — его коллега по оппозиции Яцек Ясковяк. Поддерживаемый правящей партией Марчин Крупа выиграл выборы мэра в Катовицах. В Ополе кресло мэра займет независимый кандидат Аркадиуш Вишневский. Люблинским мэром станет независимый кандидат Кшиштоф Жук. На выборах в Белостоке победил поддерживаемый оппозицией Тадеуш Трусколаский.

Интрига сохраняется в пяти крупных городах

В воскресенье основное внимание будет приковано к пяти крупным городам – это Краков, Гданьск, Ольштын, Щецин и Кельце. Это значительно меньше, чем на прошлых местных выборах в 2014 году, когда второй тур проходил в 11 так называемых воеводских городах.

В Кракове нынешний беспартийный мэр Яцек Майхровский во втором туре будет соперничать с представительницей правящей PiS Малгожатой Вассерман. Такая же ситуация в Гданьске, где беспартийный Павел Адамович, руководящий городом с 1998 года, вышел во второй тур вместе с представителем PiS Каспером Плажиньским.

В Ольштыне за кресло градоначальника во втором туре поспорят нынешний мэр Петр Гжымович и бывший Чеслав Мальковский. В Щецине силами померяются нынешний мэр Перт Кжыстек и кандидат PiS Бартоломей Соханьский. В Кельцах свой пост пытается сохранить правящий с 2002 года Войцех Любавский, которому противостоит евродепутат Богдан Вента.

Во втором туре выиграет кандидат, который наберет простое большинство голосов избирателей. Предусмотрена также ситуация, когда оба кандидата наберут одинаковое количество голосов. В этом случае выигрывает тот, кто набрал больше голосов в большем количестве округов. В случае равного результата и по количеству округов победитель определяется жеребьевкой, которую проводит избирательная комиссия.

День тишины



В соответствии с польским законодательством, предвыборный "период тишины" распространяется и на день голосования. Он начался в полночь в субботу и закончится после закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период в Польше запрещены агитация, собрания, выступления, распространение агитационных материалов. За нарушение режима тишины предусмотрен крупный штраф — от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (примерно от 131 тысячи до 262 тысяч долларов). Запрет касается в том числе оглашения результатов опроса exit poll, которые объявят сразу после окончания голосования.

Ожидается, что официальные итоги голосования будут объявлены уже в понедельник.