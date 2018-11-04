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В мире

Акимов: укрепления позиций России и Китая вызывает "черную зависть" в мире

(обновлено: 07:41 04.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМаксим Акимов. Архивное фотоМаксим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя — РИА Новости. Сотрудничество Китая и России, медийное влияние двух стран и укрепление их позиций в мире вызывает зависть ряда партнеров, поэтому и Москва, и Пекин часто сталкиваются с нечестной конкуренцией и попытками дискредитировать их продукцию, заявил в воскресенье зампред правительства России Максим Акимов в ходе IV китайско-российского медиафорума.

Максим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Сегодня на этой площадке работают ведущие медиа России и Китая, и нужно сказать, что они работают не только, конечно, на национальные аудитории, но и на многие страны мира, можно без преувеличения сказать, что здесь собрались люди, которые формируют медийную повестку для более чем 1,5 миллиарда человек в мире, имеют впечатляющий охват не только у себя в странах, но и во всех регионах мира", — сказал Акимов.

По его словам, "это повод не только для нашей с вами взаимной гордости и ответственности, но это также и предмет, говорю об этом с сожалением, зависти для некоторых наших партнеров и конкурентов, такая наша активность вызывает у них то, что китайские друзья называют "болезнью красных глаз", а по-русски это звучит как черная зависть".

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы сталкиваемся очень часто с нечестной конкуренцией, с попытками ограничить, а, может быть, иногда и силовыми методами, в современном смысле этого слова, пресечь распространение качественного и честного контента, дискредитировать нашу продукцию, обвинить нас в пропаганде и дезинформации, все это становится предлогом того, чтобы лишить общественность очень многих стран мира честного взгляда или, по крайней мере, альтернативной точки зрения", — подчеркнул вице-премьер.

Акимов отметил, что говорит это "не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы сказать, что это свидетельствует о том, насколько влиятельными игроками являются Россия и Китай в современном мире, и, очевидно, это нервирует тех, кто монопольно формировал информационную и политическую повестку в многополярном мире на протяжении последних десятилетий".

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что антироссийские санкции привели к "непредвиденному эффекту", из-за которого Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином. Он отметил, что меры против России контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются "распоряжениями (президента США — ред.) Дональда Трампа".

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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che_scheer
Китайцы - красавцы в том плане, что мудрые, но очень расчётливые. Взвинтили свою экономику, плюнув в рожу тем, кто активно этому противодействовал. Похоже, им легче с Россией договориться и чувствовать себя именно партнёрами, а не супенькой для страхолюдины.
07:49
04.11.2018
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Коля Тряпкин
Вот укрепилась,так укрепилась Россия!Нищета,пенсии отменили,у министров семьи за границей.Мы крепки как никогда!
07:40
04.11.2018
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Додик Путин
Завидовать есть чему:по данным Минприроды, у 27% россиян нет дома канализации, а 23% граждан не обеспечены даже водой. Но Луну (и бюджет) осваивать, конечно, на много приятнее.
07:37
04.11.2018
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Tut Swarnoy
Додик Путин, Ответь мне, Жорджик Распущеный, в деревне каныга обязательна? Ну, а насчёт воды вообще попутано население России с населением Земли. Не скажешь, какое отношение к каныге имеет минприроды? И последнее, откуда знаешь, что Луну и бюджет осваивать намного приятнее, если их осваивают без тебя, о чём говорит твоя чёрная зависть участникам освоения?
07:52
04.11.2018
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