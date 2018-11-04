Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщается на сайте ГУМЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, "проснулся" в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана — 1156 метров.

"Четвертого ноября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 4,5 километра, шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 километров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Северо-Курильске пеплопад не зарегистрирован, запаха сероводорода не ощущается, угрозы для жизнедеятельности населения нет.