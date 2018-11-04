Число пострадавших в ДТП на северо-западе Китая возросло до 44 человек

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, ещё 44 пострадали в результате крупного ДТП в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 34 пострадавших.

ЧП произошло в субботу около 19.20 (14.20 мск) на пункте оплаты скоростной трассе в Ланьжоу. Грузовик, водитель которого потерял контроль на управлением, врезался в 31 автомобиль. По последним данным, 15 человек погибли, ещё 44 пострадали, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии.

По словам водителя грузовика, у транспортного средства отказали тормоза.

Полиция уже задержала водителя, который получил лёгкие травмы.