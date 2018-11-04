"Самая мощная в мире": The National Interest оценил российскую ПВО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа (A2\AD) является комплексная система ПВО, которая, вероятно, является "самой продвинутой и мощной в мире", об этом пишет американский портал The National Interest.

Россия обладает многоуровневой системой ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которые были сильно модернизированы после распада СССР, указывается в статье.

В материале отмечается, что произведенные еще в Советском Союзе системы ПВО успешно противодействуют авиации по всему миру, при этом воздушное пространство России защищают комплексы, созданные с применением новейших технологий, подчеркивает автор.

Недавние маневры "Восток-2018" должны были продемонстрировать НАТО, что воздушное пространство России является "настоящим минным полем" для противника, пишет The National Interest.

ВВС Соединенных Штатов являются наиболее продвинутыми в мире, и они обладают огромным опытом успешного противодействия вражеским системам ПВО, однако им, по мнению автора, еще не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.

При использовании против России тактики подавления ПВО, которая применялась ранее, неизбежно проявятся проблемы, среди которых автор отмечает стоимость и вероятную неспособность уничтожить все системы российской противовоздушной обороны.

Также успешному подавлению российской ПВО помешает ее высокая мобильность, отмечает The National Interest.

Кроме того, такие самолеты, как стелс-бомбардировщик B-2, могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими радиолокационными системами и боевыми самолетами, при том что для дорогостоящих истребителей F-22 и F-35 российское оружие еще более опасно, пишет издание.

При этом ранее использование самолетов-невидимок сталкивалось с неудачами, примером чему служит уничтожение американского F-117А во время операции против Сербии в 1999 году, констатирует автор.

Стелс-технологии не могут сделать самолеты абсолютно невидимыми, а успехи России в разработке новых технологий быстро делают "невидимки" неэффективными, заключает The National Interest.

Ранее The National Interest рассказал о превосходстве России над США в трех ключевых военных сферах: в области создания сдерживающих "защитных сфер" при помощи ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), в общевойсковом бою, а также в кибервойнах.