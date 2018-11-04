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Генерал НАТО назвал трудности альянса в случае войны с Россией

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CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО. Архивное фотоВоеннослужащий войск НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO /

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами, считает глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman George M. Bell
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"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", — цитирует Брукса журнал Defense News.

В первую очередь члены альянса должны принять во внимание вопросы логистики. Необходимо увеличить пропускную способность основных портов, найти магистрали, которые выдержат вес военной техники, и отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.

Кроме того, должны быть урегулированы юридические вопросы между Евросоюзом и НАТО. Членам военного блока необходимо получить разрешение всех стран о пересечении их воздушных границ.

Учения в Норвегии

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заявление Брукса прозвучало на фоне крупнейших после окончания холодной войны военных учений НАТО, которые проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

По утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

В то же время европейский дипломатический источник, близкий к Североатлантическому альянсу, ранее заявил РИА Новости, что учения НАТО Trident Juncture призваны предостеречь Россию от "военного авантюризма".

По его словам, европейские страны — члены НАТО обеспокоены возможной конфронтацией с Россией в случае военного инцидента вблизи границ альянса.

При этом дипломат напомнил ситуацию с гибелью российских миротворцев в Южной Осетии в 2008 году и последующие события, которые привели к провозглашению независимости Южной Осетии и Абхазии.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России
Москва неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в нынешних условиях "никакого нормального сотрудничества" России и НАТО быть не может, поскольку сотрудничать можно только, "когда государства не рассматривают друг друга как противников".

"Фундаментальная проблема в наших отношениях с НАТО, что НАТО возвращается в отношениях с нашей страной к политике сдержанности. В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может, потому что сотрудничать можно только, когда государства не рассматривают друг друга как противников и исходят из того, что существует объективная общая сфера интересов, где сложение усилий будет объективно улучшать безопасность", — заявил Грушко журналистам в Минске.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что Москва обеспокоена курсом НАТО на активную милитаризацию европейского континента.

"С тревогой следим за курсом НАТО на активную милитаризацию европейского континента. Видим, как усилия предпринимаются для привлечения все новых и новых стран НАТО, я имею в виду Балканы в первую очередь", — сказал Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее
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