Человеку в толпе стало плохо во время выступления Трампа

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил своё выступление на предвыборном митинге в поддержку республиканцев во Флориде из-за того, что человеку в толпе стало плохо.

Непонятно, с кем именно произошла неприятность. Но Трамп остановил выступление со словами: "У вас все в порядке? Не переживайте. Нам нужно заботиться в первую очередь о наших людях. Позаботьтесь о человеке".

Камеры не показывали (трансляцию вёл телеканал Fox News), что произошло в толпе, все объективы были направлены на Трампа. В это время он пытался приободрить человека. "Я никуда не тороплюсь, все нормально", — сказал он и позвал докторов.

После того, как врачи прошли, и, по всей видимости, увели человека, Трамп поблагодарил их за помощь. А потом отметил, что "люди стояли по семь часов на жаре, чтобы занять место поближе" к нему и не мудрено, что кому-то в толпе стало плохо.

Инцидент занял не более пяти минут. После этого Трамп продолжил выступление.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).