"Глава МИД Германии предложил план по спасению мира в Европе"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.
"Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе", — заявил Маас.
Он перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность. Среди них — возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над "взаимным недоверием", всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.
При этом Маас указал на необходимость учета новых технологий в развитии оружия, поскольку то, что раньше казалось научной фантастикой, в скором времени, по его словам, может стать для мира "смертельной реальностью".
"Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", — заключил министр.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сохранении ДРСМД и сожалеет о решении Вашингтона выйти из договора.