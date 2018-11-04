"Глава МИД Германии предложил план по спасению мира в Европе"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

По словам Мааса, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения. Поэтому, в отличие от США, Германия вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, подчеркнул министр.

"Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе", — заявил Маас.

Он перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность. Среди них — возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над "взаимным недоверием", всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

При этом Маас указал на необходимость учета новых технологий в развитии оружия, поскольку то, что раньше казалось научной фантастикой, в скором времени, по его словам, может стать для мира "смертельной реальностью".

"Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений", — заключил министр.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. В октябре нынешнего года американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сохранении ДРСМД и сожалеет о решении Вашингтона выйти из договора.