Названо имя обладательницы титула "Мисс Земля — 2018"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Победительницей конкурса "Мисс Земля 2018" стала 23-летняя участница из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщил портал Rappler.

Конкурс прошел 3 ноября в филиппинском городе Манила. Для Вьетнама победа Фыонг Кхань Нгуен стала первой за всю историю страны.

Биография Фыонг Кхань Нгуен

Фыонг Кхань Нгуен родом из города Бенче, который является столицей одноименной провинции на юге страны. С детства, как следует из биографии королевы красоты, размещенной на сайте конкурса, она проявляла особое внимание вопросам заботы об окружающей среде и экологии.

Девушка занимается изучением маркетинга в университете, при этом свободно изъясняется на английском и вьетнамском языках. В качестве своего промо-ролика Фыонг Кхань Нгуен представила экологический проект по сбережению реки Меконг у себя на родине.

По собственному признанию девушки, о победе в конкурсе "Мисс Земля" она мечтала с 15 лет, после того как впервые узнала о нем в 2010 году. Свое будущее она посвятит сбережению природы во Вьетнаме в условиях промышленного развития страны.

"Мисс Земля"

Конкурс "Мисс Земля" является одним из самых популярных мировых конкурсов красоты, который проходит ежегодно на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл".

Главной идеей конкурса является привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.

Все его участницы предлагают собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран. Победительница "Мисс Земля" при этом становится представителем ООН по вопросам развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода. Ранее девушка стала призером конкурса "Краса России".