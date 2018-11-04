Стала известна причина крушения МиГ-29 в Египте‍

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте при выполнении тренировочного полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", — сообщили в ОАК.

По данным газеты "Коммерсант", истребитель был поставлен в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Пилот успел катапультироваться.

Неполадки в системе управления

Причиной падения истребителя стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики.

"Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета", — говорится в распространенном заявлении спикера военного ведомства.

Истребители МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Разработка истребителя МиГ-29 началась в Опытном конструкторском бюро Анастаса Микояна (ныне Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") в 1970-х годах. В октябре 1977 года на опытном образце самолета был выполнен первый вылет.

Поступив на вооружение в 1982 году, МиГ-29 стал основным истребителем ВВС России.

Конструкция самолета выполнена в основном из алюминия, для создания некоторых деталей использовался титан. Два двухконтурных турбореактивных двигателя истребителя установлены в разнесенных гондолах в хвостовой части фюзеляжа. Истребитель одноместный, его вес составляет 27 тонн. Кабина закрыта прозрачным фонарем, который состоит из двух сегментов — неподвижного козырька и открываемого вверх назад подвижного сегмента. Эксплуатационная система работает от ручек, расположенных внутри и снаружи кабины.

Самолет МиГ-29 имеет два киля с рулями направления увеличенной площади, которые улучшают поперечную управляемость на больших углах атаки.

МиГ-29М — многофункциональный истребитель поколения 4+, являющийся дальнейшим развитием МиГ-29. Всего Каир заказал 46 одноместных машин МиГ-29М и несколько спарок МиГ-29М2. Поставки должны завершиться до 2020 года.