Стала известна причина крушения МиГ-29 в Египте‍

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте при выполнении тренировочного полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", — сообщили в ОАК.
По данным газеты "Коммерсант", истребитель был поставлен в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Пилот успел катапультироваться.
Неполадки в системе управления
Причиной падения истребителя стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики.
"Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета", — говорится в распространенном заявлении спикера военного ведомства.
Истребители МиГ-29
Разработка истребителя МиГ-29 началась в Опытном конструкторском бюро Анастаса Микояна (ныне Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") в 1970-х годах. В октябре 1977 года на опытном образце самолета был выполнен первый вылет.
Поступив на вооружение в 1982 году, МиГ-29 стал основным истребителем ВВС России.
Самолет МиГ-29 имеет два киля с рулями направления увеличенной площади, которые улучшают поперечную управляемость на больших углах атаки.
МиГ-29М — многофункциональный истребитель поколения 4+, являющийся дальнейшим развитием МиГ-29. Всего Каир заказал 46 одноместных машин МиГ-29М и несколько спарок МиГ-29М2. Поставки должны завершиться до 2020 года.