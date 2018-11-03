Генерал НАТО рассказал, что будет в случае войны с Россией

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В случае столкновения с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента, считает глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", — цитирует Брукса журнал Defense News.

Сегодня члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт, отмечается в статье. По словам представителей альянса, в этом направлении еще предстоит сделать очень много работы.

Во-первых, необходимо решить вопросы логистики: "найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути".

Во-вторых, странам — участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Как отметил начальник военного штаба Евросоюза Эс Пулккинен, юридические вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран — участниц организации.

В НАТО неоднократно обращали внимание на проблемы логистического характера, существующие в альянсе. Так, по словам капитана ВМС США Джерри Хендрикса, транспортировка вооружений превращается в "растущую стратегическую проблему" для Вашингтона.

"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", — заявил военный.