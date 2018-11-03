ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В конкурсе "Мисс Земля" победила представительница Вьетнама

(обновлено: 21:04 03.11.2018)
06963
© AP Photo / Bullit MarquezУчастницы конкурса Мисс Земля 2018 в Маниле, ФилиппиныУчастницы конкурса Мисс Земля 2018 в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обладательницей титула "Мисс Земля 2018" стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает портал Rappler.

Девушка изучает маркетинг и свободно владеет английским и вьетнамским языками. В своем презентационном ролике Фыонг Кхань Нгуен рассказывала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг на юге страны.

 

 

Победа Фыонг Кхань Нгуен стала для Вьетнама первой за всю историю конкурса.

"Мисс Земля 2018" прошел 3 ноября в комплексе Mall of Asia Arena в филиппинской Маниле.

"Мисс Земля" — самый молодой из международных конкурсов красоты. Его особенность в том, что все участницы представляют экологические проекты. "Мисс Земля" входит "Большую четверку" самых крупных и престижных соревнований наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".

Умные и красивые участницы конкурса "Мисс Земля"
© AP Photo / Bullit Marquez"Мисс Земля" входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл".Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
"Мисс Земля" входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл".
© AP Photo / Bullit MarquezНо это не просто смотр красавиц.Кандидатка на звание Мисс Земля от Португалии на фотосессии в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Но это не просто смотр красавиц.
© AP Photo / Bullit MarquezКонкурс организуют под эгидой Организации Объединенных Наций.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Конкурс организуют под эгидой Организации Объединенных Наций.
© AP Photo / Bullit MarquezОн призван привлечь внимание к вопросам защиты природы и гуманитарным проблемам человечества.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Он призван привлечь внимание к вопросам защиты природы и гуманитарным проблемам человечества.
© AFP 2018 / Ted AljibeКонкурс неслучайно проводят на Филиппинах. Именно здесь зарождается так называемая аномалия Эль-Ниньо, которая влияет на изменение климата.Кандидатка на звание Мисс Земля от Таиланда на фотосессии в Маниле
© AFP 2018 / Ted Aljibe
Конкурс неслучайно проводят на Филиппинах. Именно здесь зарождается так называемая аномалия Эль-Ниньо, которая влияет на изменение климата.
© AP Photo / Bullit MarquezПретендентки на корону — не только самые привлекательные девушки, но и интересующиеся тем, что происходит с окружающей средой.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Претендентки на корону — не только самые привлекательные девушки, но и интересующиеся тем, что происходит с окружающей средой.
© AP Photo / Bullit MarquezПобедительница становится представительницей ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека на планете.Кандидатка на звание Мисс Земля от США на фотосессии в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Победительница становится представительницей ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека на планете.
© AP Photo / Bullit MarquezРоссию на конкурсе в этом году представляет обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Россию на конкурсе в этом году представляет обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова.
© AP Photo / Bullit MarquezПервую "Мисс Земля" выбрали в 2001 году.Кандидатка на звание Мисс Земля от Филиппин на фотосессии в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
Первую "Мисс Земля" выбрали в 2001 году.
© AP Photo / Bullit MarquezПо числу титулов лидируют представительницы Венесуэлы и Бразилии.Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
По числу титулов лидируют представительницы Венесуэлы и Бразилии.
/
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена