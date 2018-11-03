В Минобороны рассказали о полете двух Ту-142 над Норвежским морем

Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018

Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России 2 ноября выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, он продолжался более 12 часов, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Второго ноября 2018 года два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря. Продолжительность полета составила более 12 часов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что после выполнения полета экипажи самолетов совершили посадку на аэродроме в Вологодской области.

"Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", — отметили в российском военном ведомстве.