Российский Ту-142 пролетел над кораблями НАТО на малой высоте

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский противолодочный самолет Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО, принимающими участие в учениях Trident Juncture.

Фотографии самолета "Александр Можайский", сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликованы в Twitter.

Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".