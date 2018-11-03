В Египте назвали причину падения МиГ-29М

КАИР, 3 ноя — РИА Новости. Причиной падения истребителя МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики.

Как ранее сообщалось, в Египте в субботу при выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. В ОАК заявили, что в ближайшее время его технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия.

"Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся", — говорится в распространенном заявлении спикера военного ведомства.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.