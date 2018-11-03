В Китае столкнулись 26 автомобилей, погибли 14 человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с участием 26 автомобилей в китайской провинции Ланьчжоу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пострадали 27 человек. Как сообщается, инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы. Сообщается, что водитель грузовой машины потерял контроль над управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.

Местные сотрудники службы дорожного движения и спасатели направились на место происшествия.