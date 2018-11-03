"Это безумие": СМИ объяснили, чем опасно расширение НАТО

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расширение НАТО на восток – это "безумие", которое с большой вероятностью приведет к конфликту с Россией, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

По его мнению, вступление в альянс Грузии или Украины не принесет США никакой пользы.

"Мы можем помочь защитить свободу в этих регионах. Мы можем обучать, обеспечить необходимым оборудованием, продавать оружие и предложить иные формы поддержки. Однако рисковать жизнью американцев ради таких стран, как Украина или Грузия, не имеет никакого смысла. Прекратите это", — говорится в статье.

Вашингтону не стоит давать Киеву надежду на присоединение к НАТО, пишет The Washington Times. Как считает Вуд, Украине и Грузии необходимо самим позаботиться о защите государства, а не перекладывать ответственность за это на военно-политический блок и США. Тбилиси и Киев вполне могут создать собственные альянсы, вместо того чтобы стремиться попасть в НАТО, отмечает обозреватель.

Расширение военно-политического блока несет в себе "моральную угрозу" для других членов мирового сообщества, провоцируя их на агрессивное поведение, отмечает автор материала.

"Пришло время прекратить расширение организации", — призывает Вуд.

По его словам, продвижение границ НАТО на восток вынудит Москву начать ответные действия, что может привести к военному конфликту.