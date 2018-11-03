В Британии 15-летнего школьника заподозрили в том, что он 30-летний мигрант

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Руководство школы в Великобритании направило обращение в МВД страны после того, как родители учеников пожаловались на "30-летнего" мигранта, посещающего занятия вместе с их детьми, пишет The Telegraph.

На "школьника", не соответствующего заявленному возрасту, первыми обратили внимание ученики. По их мнению, новый одноклассник, приехавший из Ирана, казался как минимум в два раза старше своих пятнадцатилетних "сверстников".

"Судя по фото, ему явно больше 30 лет. Как вообще кто-то вроде него может учиться, общаться, ходить в столовую вместе с нашими детьми, при этом выдавая себя за подростка?" — приводит издание слова матери одного из учащихся. По ее словам, "школьник" плохо говорит по-английски и с трудом объясняется с учителями. Женщина опасается, что он попытается завязать отношения с кем-нибудь из девочек-подростков.

Ученик из Ирана, которому якобы 15 лет, начал посещать школу в Ипсвиче в сентябре. Он прибыл в Великобританию как беженец, не имея паспорта или других документов, в которых была бы указана дата рождения. В таких случаях возраст прибывших устанавливают сотрудники миграционных служб или социальные работники, уточняет The Telegraph.

В настоящее время, согласно заявлению руководства школы, подозрительный ученик не посещает занятия. МВД Великобритании проверяет обстоятельства дела.