Новый истребитель МиГ-29М разбился в Египте

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте при выполнении тренировочного полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее о падении одного из истребителей, поставленных в этом году в рамках коммерческого контракта, написала газета "Коммерсант". По данным издания, египетский пилот успел катапультироваться.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", — сообщили в ОАК.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "точка опоры") — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.