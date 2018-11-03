Украинский писатель объяснил любовь соотечественников к России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Миллионы украинцев продолжают хорошо относиться к России из-за ее культурного влияния, пишет сценарист и публицист Андрей Кокотюха в колонке для издания "Новое время".

К такому выводу украинский писатель пришел, рассуждая о результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Они показали, что количество положительно настроенных к России украинцев с февраля этого года выросло с 45 до 48 процентов. При этом в России хорошо относятся к Украине 33 процента населения.

"Как минимум десять миллионов не только взрослых, но и детей. Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать", — замечает Кокотюха.

По его словам, "странная любовь" к России держится на русских классиках — Пушкине, Толстом, Достоевском, Чехове, а также на советских фильмах, которые показывают в эфире телеканала "Интер".

"Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов. Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор", — добавил писатель.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Например, в конце октября Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. В сентябре такое же решение принял совет Львовской области.

Несмотря на то что украинский язык с 1991 года остается единственным государственным в стране, большинство газет по-прежнему выходит на русском. При этом доля украиноязычных передач на радио и телевидении увеличивается только благодаря квоте.