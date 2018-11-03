В Египте простились с жертвами вооруженного нападения на христиан

КАИР, 3 ноя — РИА Новости. Церемонии прощания с жертвами вооруженного нападения на автобус и микроавтобус с местными христианами-коптами, которые направлялись в монастырь Святого Самуила, прошли в эль-Минье на юге Египта в субботу утром.

В результате теракта, который произошел в пятницу, по официальным данным, погибли семь человек, 12 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Церемония прощания с погибшими прошла в церкви Тадроса в присутствии их родственников, епископов коптской церкви, местных руководителей органов безопасности и депутатов.

В специальном видеообращении патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что нападение на христиан не подорвет национальное единство в Египте.

"Это удар не только для христиан Египта, но и для всего египетского общества. Наше единство — это самое ценное, что у нас есть", — сказал глава Коптской церкви.

Коптская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей мира. В настоящее время копты — наиболее многочисленная христианская конфессия на Ближнем Востоке, большинство коптов проживает в Египте. По разным данным, число коптов в Египте составляет порядка десяти миллионов человек.

Это уже не первое нападение на христиан в районе монастыря Святого Самуила в провинции эль-Минья. В мае 2017 года в результате аналогичного нападения на автобус с христианами из Бени-Суэйфа погибли 28 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.