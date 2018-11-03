В ДНР организовали поиск беспилотника миссии ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (27)

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Народная милиция и МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали поиск беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ, заявил журналистам заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По указанию временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина с целью установления местонахождения беспилотного летательного аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ… подразделениями народной милиции во взаимодействии с МВД и МЧС организован поиск летательного аппарата", — сказал Басурин.

Он пояснил, что связь с беспилотным летательным аппаратом была потеряна 27 октября 2018 года. Власти ДНР оказывают всестороннее содействие международным наблюдателям в установлении причин исчезновения летательного аппарата.