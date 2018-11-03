В Афганистане погиб американский военнослужащий

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Один военнослужащий НАТО погиб, еще один получил ранения в результате "инсайдерской атаки" со стороны внедренного боевика в Кабуле, сообщается в пресс-релизе миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября", — говорится в заявлении. Сообщается, что нападавший был незамедлительно убит военнослужащими афганской армии. Пострадавшему военному сейчас оказывают медицинскую помощь, его состояние стабильно. Полиция занимается расследованием инцидента.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками радикального движения "Талибан"* и террористической группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Запрещенные в России террористические организации.