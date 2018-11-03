ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выразил надежду, что первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон отреагирует на использование Киевом ударных беспилотников против позиций ЛНР.

Ранее украинские СМИ разместили видео поражения позиций Народной милиции ЛНР с помощью ударного беспилотника ВС Украины.

"Использование ударных БПЛА запрещено. Мы обращали на данный факт внимание международных наблюдателей, но реакции пока не последовало. Надеемся, что новый руководитель СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон даст оценку всех нарушений ВСУ Минских соглашений", — сказал Марочко. Он подчеркнул, что в описании видео говорится, что за данную атаку украинские военные получили премии.

"То есть, командование ВС Украины не только поощряет нарушение минских договоренностей со своей стороны, но и не скрывает от международной общественности проявление агрессии в нарушение всех существующих договоренностей", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.