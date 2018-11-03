В ЛНР заявили о прибытии к линии соприкосновения инструкторов из Литвы

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (27)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Инструкторы из Литвы прибыли к линии соприкосновения для обучения украинских военнослужащих составлять карты минных полей, заявил в субботу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о прибытии в Донбасс инструкторов из США и Канады для обучения украинских силовиков минно-взрывному делу.

"Также, по информации нашей разведки, 1 ноября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли литовские военные инструкторы", — сказал Марочко.

Он уточнил, что целью прибытия является обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей из-за участившихся случаев гибели и ранений военнослужащих ВС Украины в результате подрывов на своих же минно-взрывных устройствах.

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