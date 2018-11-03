В Бельгии полицейские отказались от штрафов в знак протеста

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Члены "Движения за единение полицейских" (Police Unifying Movement), объединяющего около 22 тысяч бельгийских стражей порядка, обязались не взимать с автомобилистов в период с 1 по 15 ноября штрафы за нарушение ПДД — вместо этого они проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Как сообщается на странице движения в Facebook, акция протеста No Money ("Без денег") призвана привлечь внимание властей к требованиям полицейских. Они недовольны, в частности, реформой от 2001 года, приведшей к разделению полиции на федеральную и местную.

"Идея в том, чтобы лишить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать", — говорит один из организаторов акции Паскаль Ромбо.

Пятнадцатого октября ее участники соберутся на центральной площади Брюсселя – Гран-Плас, чтобы выразить публичный протест против полицейской реформы.

Организаторы акции, недовольные также недостаточной, по их мнению, активностью полицейских профсоюзов, передали пакет своих требований главе МВД и руководителям политических фракций федерального парламента Бельгии. "Председатели ряда фракций согласились с нами встретиться, но министр так и не отреагировал", — говорит Ромбо.