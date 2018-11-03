Глава МИД Ирана обсудил с представителями ЕС новые санкции США

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в пятницу телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Фредерикой Могерини и главами МИД Германии, Дании и Швеции, стороны обсудили решение США ввести новые санкции против Ирана, сообщает в субботу агентство Mehr.

Ранее в пятницу управление по контролю за иностранными активами минфина США опубликовало текст санкций против Ирана, которые вступят в силу в понедельник. Документ опубликован в электронной базе данных Федерального регистра, официальная публикация намечена на 5 ноября. Согласно тексту документа, новые санкции, как и предполагалось, вступают в силу вслед за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

В соответствии с решением ведомства, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана (после 5 ноября 2018 года).

По информации агентства, Могерини и главы МИД европейских стран подчеркнули их приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и стремление сохранить эффективные финансовые каналы с Ираном, а также продолжить экспорт иранских нефти и газа.

Стороны также заявили, что механизм специального назначения (Special purpose vehicle, SPV) будет официально запущен в ближайшие дни.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.