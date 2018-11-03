МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Куба совместно с Россией выступает против односторонних санкций США против других стран, заявил председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Диас-Канель с 1 по 3 ноября находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. В пятницу, 2 ноября, он встретился с российским лидером, а также спикерами обеих палат парламента — председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Я думаю, что обе стороны удовлетворены настоящим уровнем отношений между Кубой и патриархатом. Мы разделяем общие ценности. Хотел бы заверить вас, что мы будем работать, чтобы поддерживать и укреплять эти отношения. В настоящее время совместно с Россией Куба осуждает те односторонние санкции, которые принимают США против России, против Кубы и других стран", — заявил Диас-Канель на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Он также поблагодарил главу РПЦ "за жест, что вы избрали именно Гавану, Кубу, для вашей встречи с папой Римским Франциском", которая состоялась в феврале 2016 года.