МИД обвинил США в попытке подорвать усилия участников СВПД по Ирану

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Новая волна антииранских санкций США нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) усилий для сохранения договоренности, сообщается на сайте российского МИД.

"Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности", — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что действия Вашингтона вызывают глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность. Положение дел в сфере глобальной безопасности ухудшается. США наносят еще один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В заявлении говорится, что МИД отвергает любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, которые к тому же имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае США и Ираном.

"Если Вашингтон, как это им декларируется, действительно заинтересован в переговорах с Тегераном, то политика санкционного давления в интересах снижения экономического и оборонного потенциала Ирана, а также расшатывания внутриполитической ситуации должна быть немедленно пересмотрена. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится", — подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, СВДП себя полностью оправдывает и доказывает свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. МИД полностью поддерживает последовательные и профессиональные усилия агентства на этом направлении.

Ведомство отметило, что РФ будет делать все необходимое для сохранения и расширения международного торгово-экономического сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США. "Новые деструктивные действия США решительно осуждаем", — добавляется в сообщении.