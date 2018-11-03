Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Стратегический самолет ВВС США RC-135V провел разведку близ границ Калининградской области, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Во время полета самолет находился в воздушном пространстве Польши.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась.

Так, в начале прошлой недели RC-135V пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Радиолокационные способности самолета позволяют ему вести разведку, не нарушая границ России, и собирать информацию о расположении систем ПВО в этом регионе.

А 26 октября стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил вдоль российских границ 11-часовой полет. Он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и примерно пять часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем беспилотник совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от эстонского Тарту до Финского залива, а перед возвращением на базу снова курсировал у границ Калининградской области.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако в Пентагоне на это ответили отказом.