Twitter удалил тысячи аккаунтов с призывами игнорировать выборы в США

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Twitter удалила тысячи аккаунтов, с которых велась рассылка призывов игнорировать промежуточные выборы в США, сообщает Bloomberg.

"Мы удалили ряд аккаунтов за попытки распространить ложную информацию в автоматическом режиме, что является нарушением нашей политики. Мы быстро остановили эту активность и ее источник", — заявил представитель компании.

Аккаунты выдавались за учетные записи представителей Демократической партии. По словам представителя Twitter, компания занималась удалением подобных аккаунтов с сентября по октябрь.

В свою очередь, агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть удалила не менее десяти тысяч подобных аккаунтов.

Ранее сообщалось, что Twitter ведет борьбу с профилями, преднамеренно публикующими вводящий в заблуждение контент, связанный с предстоящими выборами в США. Так, в августе были удалены примерно 50 аккаунтов, которые позиционировали себя как официальные страницы республиканской партии в различных штатах. Twitter также принял меры в отношении постов, касающихся выборов и политических тем с вводящей в заблуждение или неверной информацией о тех или иных партиях.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.