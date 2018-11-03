Twitter удалил тысячи аккаунтов с призывами игнорировать выборы в США

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Twitter удалила тысячи аккаунтов, с которых велась рассылка призывов игнорировать промежуточные выборы в США, сообщает Bloomberg.
Аккаунты выдавались за учетные записи представителей Демократической партии. По словам представителя Twitter, компания занималась удалением подобных аккаунтов с сентября по октябрь.
В свою очередь, агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть удалила не менее десяти тысяч подобных аккаунтов.
Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.