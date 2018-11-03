Иран запустил серийное производство первого истребителя "Косар"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Иран в субботу запустил серийное производство первого отечественного истребителя "Косар", передает агентство Tasnim.

Первый реактивный истребитель Иран представил в августе.

Как сообщает агентство, командующий иранской армией Абдулрахим Мусави и министр обороны Ирана Амир Хатами на церемонии в городе Исфахан открыли производственную линию истребителей "Косар" на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании (HESA), которая управляется Иранской организацией авиационной промышленности (IAIO) министерства обороны.

"Косар" оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения, способен нести различное вооружение. Самолет будет использоваться для коротких миссий воздушной поддержки.

Министр обороны Ирана Амир Хатами ранее заявлял, что Иран действует только в рамках "стратеги активного сдерживания" и никогда не нападал на другие страны.