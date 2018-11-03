Порошенко начал визит в Турцию с открытия таблички на бывшем посольстве УНР

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах было посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.
"Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося Посольство Української Народної Республіки у Османській імперії.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
Он отметил, что посольство в Стамбуле было открыто одним из первых как дипломатическое представительство УНР. "Очень важно, что в Османской империи тогда были абсолютно твердые позиции о признании УНР. Османская империя признала нас одной из первых", — добавил Порошенко.
Дякую нашому посольству і консульству, які провели велику дослідницьку роботу. Дякую нашим турецьким партнерам, які допомогли нам. Дякую громаді, яка так гостинно зустрічає українську делегацію. pic.twitter.com/W1FQ9o53x0— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.