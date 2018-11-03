Омбудсмен Крыма призвала Киев пойти на обмен капитана судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила РИА Новости, что предложила киевским властям не затягивать процесс с обменом удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко.

Лубина сообщила, что предлагает обменять Горбенко на капитана задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

"Обмен возможен, ведь это не уголовники, не преступники, это работяги, которые где-то забрели, может, не усвоили, не знают и прочее. Но проблема заключается в том, что процессуальный статус одного и другого капитана немного разный. Дело капитана Горбенко передано в суд, который должен вынести какой-то вердикт. Мы не знаем, какое будет наказание. Шар на украинской стороне. А дело Новицкого находится на стадии следствия", — сказала Лубина.

Она подчеркнула, что обмен капитанами был бы справедливым и гуманным шагом.

"Мы, уполномоченные по правам человека, ходатайствуем закрыть глаза, может, вообще прекратить это дело, для того чтобы была возможность просто обменяться этими людьми, так, как мы это сделали с экипажем "Норда". Это было бы правильно, гуманно и справедливо, по-доброму. Ожидаем, что суд на Украине быстро примет решение. Россия всегда открыта и готова забрать своих людей, чтобы они воссоединились с семьями", — сказала омбудсмен.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".