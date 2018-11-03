В Белоруссии предложили запретить фото- и видеосъемку граждан без согласия

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Запрет на фото- и видеосъемку граждан Белоруссии без их согласия предлагается ввести в республике, следует из документа, опубликованного в субботу на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Как отмечается, соответствующие поправки могут быть внесены в Гражданский кодекс страны. Разработать законопроект и представить его на рассмотрение в нижнюю палату белорусского парламента предложил правительству Конституционный суд (КС).

"В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь, устранения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь", — говорится в документе.

Рассмотрение этого вопроса ранее инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Ее представители считают, что сейчас распространение изображений граждан, изготовленных посредством различного рода фото- и видеосъемок, в СМИ и интернете "в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов". Также они считают, что использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь и нарушением права на личную тайну.

"В связи с этим заявитель полагает, что в отношении граждан, изображенных на фото- или видеозаписи без их воли или согласия, их права должны быть защищены путем устранения правовой неопределенности в законодательном регулировании соответствующих отношений с учетом требований статей 28 и 59 Конституции", — говорится в документе.

Кроме того, в КС Белоруссии обратился общественный совет при МВД республики, который указал "на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД, военнослужащих внутренних войск МВД при выполнении ими служебных задач" с последующим распространением и размещением соответствующих материалов в СМИ и интернете.

"Данное обстоятельство, по мнению… заявителя, при тенденциозных подходах к опубликованию изображения может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД. В связи с этим общественный совет при МВД считает необходимым обеспечить право граждан на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей, устранив неопределенность в правовом регулировании соответствующих отношений", — говорится в документе.