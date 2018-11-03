В ДНР обвинили силовиков в обстрелах из гранатометов и бронетехники

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, украинские военные выпустили по территории ДНР восемь мин калибра 82 миллиметра, а также применяли стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Накануне в ДНР заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.

В Луганской народной республике, в свою очередь, сообщили о двух случаях нарушениях перемирия. Обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра подверглись район поселка Желобок и КПП "Станица Луганская".

В Донбассе с 29 августа вступило в силу "школьное перемирие", приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка c начала года установить мир в регионе. Однако и после этого между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.